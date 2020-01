Stati Generali su Rai 3 giovedì 16 gennaio ultimo appuntamento, Valerio Mastandrea porta il monologo sui figli di Mattia Torre (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Stati Generali su Rai 3 giovedì 16 gennaio torna la squadra capitanata da Serena Dandini. Ecco le imitazioni e le anticipazioni della serata Gli Stati Generali chiudono i battenti: ultimo appuntamento giovedì 16 gennaio per la banda di Serena Dandini (a meno di cambiamenti dell’ultim’ora la prossima settimana dovrebbe andare in onda un meglio di). A dare il commiato al pubblico non poteva che essere il Presidente del Consiglio Conte, grazie all’ormai “leggendaria” imitazione di Neri Marcoré, mentre il sondaggista Massimo Stima (Edoardo Ferrario) si congeda facendo il punto sulla complessa situazione del Paese alla ricerca di nuovi leader per il 2020. Non poteva mancare, nel mostrare il quadro politico del nuovo anno, la “Piripacchia del Pd” alias Sabina Guzzanti, relatrice degli ultimi sviluppi all’interno del suo partito. Tra gli “iscritti a parlare” Valerio ... Leggi la notizia su dituttounpop

minimoterrestre : Elogio del cambiamento, il caso Majakovskij e la danza di Paola Bianchi - stati_generali : Chi ha ucciso Majakovskij? Il 14 aprile 1930, alle 10,30 del mattino un colpo di pistola spegne la Rivoluzione - marioaf18 : RT @IlMattinoFoggia: Dopo #FoggiaLiberaFoggia , questa mattina a #Foggia gli stati generali #antimafia . Michele Emiliano @micheleemiliano… -