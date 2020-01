Real Madrid, Florentino Perez scherza su Pogba: "Non so chi sia..." (Di mercoledì 15 gennaio 2020) All'indomani del successo in Supercoppa il numero uno delle merengues scherza su quello che è stato a lungo un obiettivo di mercato del club. L'interesse per il francese potrebbe essere tramontato con l'esplosione di Valverde. Leggi la notizia su foxsports

FOXSportsIT : L'Unionistas de Salamanca pesca il Real Madrid in Coppa del Re: ecco la reazione dei giocatori ?? - GoalItalia : Il Real Madrid ha scelto il prossimo obiettivo per l'attacco: Timo Werner ???? - pisto_gol : Due mesi fa, c’era chi diceva che il Psg, tra Lukaku e Icardi ,avrebbe scelto Icardi, e che il Real Madrid, tra Luk… -