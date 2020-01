Giulia De Lellis, la sorpresa di Andrea Iannone per il suo compleanno la lascia senza parole (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Buon compleanno Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ex gieffina, modella e influencer ha compiuto 24 anni. Un momento particolarmente felice per Giulietta e non solo sul fronte lavorativo. La carriera va a gonfie vele, tanto da aver superato i 4,4 milioni di follower, e anche la vita sentimentale va alla grande. Con Andrea Iannone, con cui fa coppia fissa da diversi mesi ormai, è al settimo cielo ed è stato proprio lui a lasciarla senza parole nel giorno del suo compleanno. Il pilota di MotoGp che recentemente è stato sospeso dalle gare perché risultato positivo a un test antidoping è riuscito a sorprenderla organizzando per lei una festa a sorpresa in un ristorante milanese in cui aveva radunato i genitori della sua dolce metà, i fratelli, l’immancabile nipotina e gli amici storici, compresi alcuni volti noti. (Continua dopo la foto) Al party a sorpresa ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

trash_italiano : Io voglio solo sapere per chi tiferanno le Bimbe di Giulia De Lellis. #GFVIP - trash_italiano : Impressione mia o Giulia De Lellis farebbe mangiare la polvere sia a pupe che a secchioni? #lapupaeilsecchione - mygodishobi : RT @Iperborea_: Comunque auguri anche a Bianca Guaccero, Enrico Mentana e Giulia De Lellis. Sì, il fatto di essere nata lo stesso giorno d… -