«Bounty Law» | Quentin Tarantino torna alla tv insieme a Leonardo DiCaprio?

Negli anni in cui sempre più registi affermati fanno a gara per dirigere la propria serie tv, Quentin Tarantino non poteva restare indifferente. E così, dopo aver vinto due Golden Globe e aver conquistato dieci nomination agli Oscar per il suo C'era una volta a… Hollywood, il regista rompe il silenzio e rivela che dietro la macchina da presa di Bounty Law, lo spin-off dedicato al personaggio di Jake Cahill, ossia il cowboy interpretato da Rick Dalton/Leonardo DiCaprio nel film, ci sarà proprio lui. A confermarlo è lo stesso Tarantino in un'intervista a Deadline nella quale fa sapere che dirigerà tutti gli episodi previsti e non solo una parte come era stato paventato ... Leggi la notizia su vanityfair

