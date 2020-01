Tv: arch. De Lucchi, 'aiuti privati vitali per la Fondazione Cini' (Di martedì 14 gennaio 2020) Venezia, 14 gen. (Adnkronos) - "Non ho visto il video di Sorrentino, e quindi non posso commentarlo, dico però che l'ex complesso benedettino dell'Isola di San Giorgio era abbandonato e nel degrado prima dell'arrivo della Fondazione Cini. Un complesso che ha costi elevati di manutenzione e di restau Leggi la notizia su liberoquotidiano

arch Lucchi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : arch Lucchi