Sondaggi, Pd in crescita. Il Centrodestra supera il 50 per cento (Di martedì 14 gennaio 2020) I Sondaggi sulle intenzioni di voto. Il Pd in crescita mentre la Lega si ferma al 32,9%. Piccolo calo per la Meloni ma il Centrodestra è oltre il 50%. ROMA – I Sondaggi sulle intenzioni di voto non si fermano. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Swg per La 7. I numeri sono positivi a metà per il Centrodestra che supera il 50% anche se non si è avuta una crescita dei singoli partiti. Bene il Pd mentre continua il saliscendi del MoVimento 5 Stelle che paga un momento non eccezionale al proprio interno. Lega stabile, Pd in crescita La Lega si conferma il primo partito nazionale. Nessun particolare variazione per il Carroccio che ha ottenuto negli ultimi Sondaggi il 32,9% delle preferenze. Una percentuale molto alta che permette al Centrodestra di superare la soglia del 50% grazie all’aiuto di Fratelli d’Italia (che scende dal 10,5 al 10,4%) e di Forza Italia ... Leggi la notizia su newsmondo

NewsMondo1 : Sondaggi, Pd in crescita. Il Centrodestra supera il 50 per cento - fordeborah5 : RT @TermometroPol: Sondaggi elettorali Tecnè: #Lega in calo di due punti, #Pd in crescita - zazoomnews : Sondaggi elettorali Tecnè: Lega in calo di due punti Pd in crescita - #Sondaggi #elettorali #Tecnè: #punti -