Meteo MILANO: molte nubi e nebbia. Qualche PIOGGIA da venerdì (Di martedì 14 gennaio 2020) Il Meteo su MILANO risulterà uggioso, a causa di nubi basse e nebbia con anche nuovo aumento della concentrazione d'inquinanti nei bassi strati. Novità in vista dopo metà settimana, per l'avvicinamento di una perturbazione. Martedì 14: coperto. Temperatura da -0°C a 6°C. Pressione atmosferica media: 1025 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 2 Km/h. Zero Termico: circa 1200 metri. Mercoledì 15: coperto. Temperatura da 3°C a 7°C. Pressione atmosferica media: 1025 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 3 Km/h. Zero Termico: circa 1800 metri. Giovedì 16: molto nuvoloso. Temperatura da 2°C a 8°C. Pressione atmosferica media: 1025 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord-Ovest 4 Km/h. Zero Termico: circa 2000 metri. venerdì 17: molto nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima PIOGGIA 15 mm. Temperatura da 2°C a 5°C. Pressione atmosferica ... Leggi la notizia su meteogiornale

foggr25 : RT @sisco_90_: Ecco il meteo di oggi a Milano forte perturbazioni ... - MgranzDG : @diconoRoss Sai che la mia media é passare per Milano 24 ore ogni 5 anni e possibilmente durante allerta meteo. ?? - FlipRuth : RT @ilmeteoit: #Meteo: COSTA #concordia CONCORDIA, 8 Anni Fa il Terribile Naufragio del Gigante Dei Mari. La Cronaca di quelle Tragiche Ore… -