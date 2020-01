Maltrattamenti sugli alunni, sospesa una maestra a Matera (Di martedì 14 gennaio 2020) maestra sospesa a Matera per Maltrattamenti sugli alunni. Le accuse sono documentate attraverso intercettazioni audio e video. Matera – Una maestra è stata sospesa a Matera per sei mesi con l’accusa di Maltrattamenti sugli alunni. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della città lucana nella giornata di martedì 14 gennaio 2020 in attesa del prosieguo delle indagini. Nelle prossime ore sono previsti ulteriori interrogatori per cercare di ricostruire meglio quanto accadeva nelle classi con la scuola. In caso di conferma delle accuse potrebbe attivare il procedimento per il licenziamento per giusta causa. maestra sospesa a Matera Le indagini sono partite dopo la denuncia da parte di uno dei genitori dei bimbi. La Procura ha autorizzato l’istallazione di telecamere nascoste nelle aule. I filmati hanno confermato ‘offese’ e Maltrattamenti ... Leggi la notizia su newsmondo

