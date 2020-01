Lo stop ai diesel Euro 6 nella fascia verde a Roma (Di martedì 14 gennaio 2020) Oggi a Roma il Comune dice stop ai veicoli più inquinanti fino ai diesel di ultima generazione, gli Euro 6, per abbassare i livelli di smog rilevati dalle centraline Arpa. Ieri la media cittadina di Pm10 è stata di 66 microgrammi per metro cubo con picchi di 70 sulla Tiburtina, come detto la strada più trafficata e inquinata della città. Lo stop ai diesel Euro 6 nella fascia verde a Roma Così, «visto il persistere degli elevati livelli di inquinamento da Pm10, rilevati dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall’Arpa Lazio», la sindaca Raggi ieri pomeriggio ha firmato l’ordinanza con cui si dispone lo stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel privati, anche quelli Euro6, all’interno della «fascia verde» in due porzioni di giornata: dalle ore 7,30 alle 10,30 e dalle ore 16,30 alle 20,30 «per tutti gli autoveicoli diesel da Euro 3 fino a Euro 6», sta scritto nel testo che ... Leggi la notizia su nextquotidiano

