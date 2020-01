Sequestro Gregoretti, scontro scontro su voto in Giunta. Lega e FdI evocano la piazza (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il voto per le regionali e le tensioni nel Movimento 5 stelle si intrecciano con i lavori della Giunta per immunita' del Senato, chiamata a decidere sulla richiesta di autorizzazione a procedere presentata dal Tribunale dei ministri di Catania contro Matteo Salvini, accusato del Sequestro dei migranti trattenuti per alcuni giorni sulla nave Gregoretti alla fine del luglio scorso. Movimento 5 stelle, Partito democratico e Pietro Grasso di Liberi e uguali, giovedi' scorso hanno chiesto di rinviare il voto sulla relazione con cui Maurizio Gasparri (FI), presidente della Giunta e relatore sul caso, propone di respingere la richiesta dei magistrati siciliani. Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno espresso contrarieta': la data del 20 gennaio, fissata dalla Giunta a dicembre, deve essere rispettata, hanno sostenuto. L'intento della maggioranza, afferma a piu' riprese Salvini - che ... Leggi la notizia su ilfogliettone

