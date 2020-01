Marito e moglie precipitano dalle Alpi Apuane: chi erano le vittime della tragedia (Di lunedì 13 gennaio 2020) Marito e moglie precipitano da una parete del monte Sella, sulle Alpi Apuane, nella zona di Massa Carrara. Chi erano le vittime della tragedia? Si tratta del 50enne Jeffrey Grazzini, nato negli Usa ma residente in Italia, e della 47enne Letizia Rossi. I due coniugi vivevano in provincia di Lucca, a Sant’Alessio. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto la coppia partire da un rifugio. Due escursionisti hanno lanciato l’allarme vedendo Jeffrey e Letizia cadere giù, mentre altri due, che si trovavano su un sentiero sottostante, hanno rinvenuto i corpi. erano legati l’uno all’altra al momento del dramma, precipitando da un’altezza di 50 metri. Inutili sono stati i soccorsi da parte dei sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dei due. Scopriamo chi erano le vittime di questa tragedia. Chi erano le vittime cadute ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

fattoquotidiano : Novara, ascoltano Radio Maria ad alto volume per indispettire il vicino: marito e moglie denunciati per molestie - Unf_Tweet : tragedia sulle #alpiapuane - vespergeist : @alycecappellaio Ma anch’io ho ricevuto di quelle chiamate dalla banca ... e sai che non esiste furto tra moglie e marito ... -