Il gip di Avellino: "Le pile del viadotto Cerrano si sono spostate di 7 cm" (Di lunedì 13 gennaio 2020) Francesca Bernasconi Lo scorso dicembre è stato disposto il divieto di transito per i mezzi superiori a 35 quintali. Rese note le motivazioni del gip Le pile si sono spostate di 7 centimetri e le stampelle hanno subito smussamenti importanti. Per questo, il gip di Avellino ha disposto il "divieto assoluto di transito" ai mezzi pesanti sul viadotto Cerrano della A14, tra Pescata Nord e Pineto. Secondo quanto riporta il documento dello scorso 18 dicembre, di cui l'agenzia Ansa sarebbe in possesso secondo alcuni quotidiani, le stampelle con cui è stato costruito il viadotto avrebbero "subito spostamenti tali da rendere le superfici contrapposte, in corrispondenza della mezzeria, schiacciate l'una sull'altra", mentre gli spostamenti avvenuti in corrispondenza delle pile sarebbro profondi, "dell'ordine di sette centimetri". Da circa un mese, è stato disposto il divieto di ... Leggi la notizia su ilgiornale

redazionetgmax : Ecco perché il transito ai tir è vietato. #viadottocerrano #a14 - divorex82 : RT @Camillamariani4: L'italia cade a pezzi #13gennaio Gip di Avellino: nel viadotto #Cerrano sull'A14 le pile si sono spostate di 7 cm htt… - ritafrediani : RT @cronachecampane: Il Gip di Avellino: ‘Nel viadotto Cerrano sull’A14 le pile si sono spostate di 7cm… -