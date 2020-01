Cristiano Malgioglio si scaglia contro Salvo Veneziano: “mi fa schifo” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Salvo Veneziano ha scatenato una bufera che non si placherà molto facilmente: già nei primi giorni di messa in onda del Grande Fratello Vip 4, l’ex concorrente dell’edizione classica, ha infatti usato parole choc per descrivere le sue coinquiline Elisa De Panicis e, poco fa, Paola Di Benedetto. La reazione del pubblico è stata implacabile, ed ora anche Cristiano Malgioglio ha deciso di intervenire. Gravi esternazioni che hanno indignato i telespettatori sui social, i quali hanno chiesto la squalifica immediata per lui e delle conseguenze per i suoi compagni che hanno riso alle sue “battute”. Ad andare contro Veneziano anche Federica Panicucci, che nella puntata odierna di Mattino Cinque ha condannato il discorso fatto dal concorrente. Ora ad aggiungersi alla protesta anche Cristiano Malgioglio, che su Twitter ha attaccato senza mezzi termini ... Leggi la notizia su trendit

