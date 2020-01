Torino, Mazzarri: «Contestazione? Il gioco non c’entra, ci sono altre cose» (Di domenica 12 gennaio 2020) Il tecnico del Torino, Mazzarri, analizza la vittoria contro il Bologna: ecco le parole dell’allenatore della squadra granata Walter Mazzarri analizza la vittoria contro il Bologna ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole al termine della gara. Mazzarri – «Il Bologna è una signora squadra, abbiamo avuto quel pizzico di fortuna nel secondo tempo, ma ce la siamo meritata. Abbiamo meritato, abbiamo fatto una partita attenta, è stata la vittoria del gruppo. La squadra in questo campionato più difficile dello scorso anno ha gli stessi punti dello scorso anno, e questo dà più valore. Contestazione? Il gioco non c’entra nulla, a Roma abbiamo dimostrato dei valori». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

