Srl, un buco nero da 161 miliardi: e il Fisco è impotente (Di domenica 12 gennaio 2020) Abbiamo ampliamente dimostrato come le P.Iva vengano usate dai governi per finanziarie l’impossibile fino a stritolarle con imposizioni fiscali da Stato dittatoriale, ma le SRL come se la cavano? Federcontribuenti: ” il 95% delle aziende in Italia è rappresentata da microimprese quelle cioè con un numero di dipendenti che varia da 1 a 5 unità e che realizzano un fatturato annuo non superiore ai 100 mila euro. Sono le microimprese a sostenere i conti pubblici e i servizi come anche l’occupazione con circa il 44,5% degli occupati in Italia contro i 6 milioni di addetti delle grandi imprese e i 3,3 del settore pubblico. Questo mentre le SRL hanno accumulato in pochi anni 161 miliardi di euro di debiti con il Fisco e mentre una microimpresa su 2 in Italia si indebita con il Fisco e con le banche e se non paga muore nel giro di 90 giorni, con le SRL finora il Fisco ha ... Leggi la notizia su ildenaro

