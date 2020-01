Simone Turini: il 19enne aggredito perché gay ad Altopascio (Di domenica 12 gennaio 2020) aggredito da due ragazzi perché gay, dopo una festa Lgbt, nella notte tra venerdì e sabato scorsi in un discopub di Altopascio (Lucca), episodio che avrebbe poi portato a una rissa. È quanto riferito da Simone Turini, ballerino 19enne di Santa Croce sull’Arno (Pisa) come riporta oggi il Tirreno. Un’amica del giovane, intervenuta in sua difesa, nella rissa ha riportato la frattura di un braccio: “Si è fatta refertare” all’ospedale di Pontedera, ha riferito il giovane, “io ho sentito i carabinieri e domani o dopodomani andrò a fare denuncia”. Simone Turini: il 19enne aggredito perché gay ad Altopascio Da quanto riferisce il quotidiano, i militari sarebbero intervenuti per la rissa scoppiata fuori dal locale come spiega il discopub: all’esame le immagini delle telecamere. Dal racconto del 19enne, tutto sarebbe iniziato dopo una sua esibizione ... Leggi la notizia su nextquotidiano

