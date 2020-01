Sci alpino, Federica Brignone: “Ho iniziato il 2020 col piede giusto. La Coppa del Mondo? Sciando così me la gioco” (Di domenica 12 gennaio 2020) Federica Brignone ha vinto la combinata di Altenmarkt, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. L’azzurra ha fatto festa sul pendio austriaco grazie a una condotta di gara perfetta: ha primeggiato nel superG della mattinata e poi si è ben difesa nello slalom rintuzzando il tentativo di rimonta di Wendy Holdener. La valdostana porta a casa un successo di lusso, torna a vincere dopo il sigillo nel gigante di Courchevel e trionfa meritatamente balzando anche al secondo posto nella classifica generale della Coppa del Mondo. Federica Brignone ha palesato tutta la sua soddisfazione ai microfoni della Fisi: “Ho iniziato il 2020 con il piede giusto, il lavoro fatto dopo Natale sta pagando. Sto sciando bene, ho gestito bene la pressione nonostante una concorrenza molto folta. Tre di queste sono andate fuori ma il superG era molto difficile. In slalom ho provato ad attaccare ... Leggi la notizia su oasport

