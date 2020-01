Resta solo per tre settimane in una zona selvaggia dell’Alaska: sopravvive così alla fame e al gelo (Di domenica 12 gennaio 2020) Salvo, dopo 23 giorni di isolamento nel mezzo dell’Alaska, grazie a una caverna scavata nella neve accanto a ciò che rimaneva della sua stufa a legna. Tyson Steele, 30 anni, è sopravvissuto per più di tre settimane a 30 chilometri da Skwentna dopo che la sua abitazione è stata distrutta da un incendio, uccidendo il suo cane e tagliandolo fuori da qualsiasi comunicazione col mondo. Sono stati gli amici, allarmati dalla sua assenza, ad avvertire le forze dell’ordine. Un elicottero dell’Alaska State Troopers lo ha avvistato, come si vede nel video, accanto alla casa distrutta dal rogo e a un grande Sos tracciato nella neve. Steele è sopravvissuto mangiando i resti del cibo in scatola e burro di arachidi. Video Facebook/Alaska State Troopers L'articolo Resta solo per tre settimane in una zona selvaggia dell’Alaska: sopravvive così alla fame e al gelo proviene da Il ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

