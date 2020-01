Madre denuncia le studenti per bullismo contro la figlia: la picchiano a sangue (Di domenica 12 gennaio 2020) Una donna è stata aggredita, colpita e insultata da due adolescenti che per un anno si erano scagliate anche contro la figlia. La donna aveva deciso di denunciare tutto alla preside Picchiata con una violenza inaudita per aver denunciato al preside della scuola frequentata dalla figlia i maltrattamenti subiti dalle sue compagne. L’assurda vicenda arriva … L'articolo Madre denuncia le studenti per bullismo contro la figlia: la picchiano a sangue NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

enpaonlus : Il cane Chihuahua abbaia troppo, il proprietario lo uccide a colpi di scopa. La madre lo denuncia - …… - UwriyelMag : RT @RadioSavana: La denuncia di una Madre disperata che chiede aiuto: 'gli aSSistenti sociali mi hanno tolto i figli sotto Natale.' Thread… - pdicosimo : Denuncia le bulle della figlia al preside e loro la pestano a sangue: madre ricoverata -