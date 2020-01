Levante: "Con Diodato è finita, ma senza guerra fredda. Trovarlo a Sanremo mi fa sentire a casa" (Di domenica 12 gennaio 2020) ″È una storia di cui non abbiamo mai parlato pubblicamente e che, allo stesso tempo, non abbiamo mai negato. È finita, ma senza guerra fredda. La serata di Rai1 in cui hanno annunciato il cast è stato una spalla. Mi fa sentire un po’ più a casa”. Sul palco dell’edizione 2020 del Festival di Sanremo salirà Levante. E salirà anche Diodato. Nonostante abbiano tenuto la loro storia lontana dai riflettori, è risaputo che i due per un certo periodo di tempo siano stati una coppia. Ora si apprestano ad affrontare l’esperienza sanremese senza competitiva, ma con la voglia di sostenersi a vicenda, come lascia intendere la cantante in un’intervista al Corriere della sera.Al quotidiano, la cantante ha raccontato di aver più volte tentato di partecipare alla kermesse.“Sono stata rifiutata più ... Leggi la notizia su huffingtonpost

