Così i poliziotti vengono umiliati: "Costretti a pagare i pasti ai migranti" (Di domenica 12 gennaio 2020) Luca Sablone Gli agenti rischiano la vita per poi vedere i migranti tornare liberi: "Noi anticipiamo i soldi, ma i rimborsi non arrivano subito: la situazione non è più tollerabile" I poliziotti pagano di propria tasca per lavorare e per garantire un servizio richiesto dallo Stato. L'assurda vicenda che arriva da Livorno ha provocato una grande indignazione generale: com'è possibile che gli agenti debbano prestare soldi per sostenere i costi per l'espulsione dei clandestini? Gli elementi che via via si aggiungono sono sempre più incredibili: se si rifiutano (comprensibilmente) di anticipare il denaro, l'irregolare da espellere torna tranquillamente libero in città, come previsto dall'articolo 15 del testo unico di pubblica sicurezza datato 18 giugno 1931. Una vera e propria umiliazione. Come se non bastasse, i poliziotti hanno denunciato anche un'altra triste realtà: "Gli ... Leggi la notizia su ilgiornale

