Arnie il cane gigante (Di domenica 12 gennaio 2020) Arnie, era un cane gigantesco, non sapendo come chiedere aiuto girovagava in maniera confusionaria all’interno di una stazione di servizio senza avere il minimo aiuto. La gente lo schivava forse impaurita del fatto che era così grande. Dopo un pò gli si avvicinò una ragazza che stava passando per caso lì con la macchina. Vide che il cane era in seria difficoltà, non aveva punti di riferimento, e allora decise di avvicinarsi per cercare di prestargli soccorso. Il cane che tutti schivavano in realtà era tenerissimo, ed infatti quando la ragazza si avvicinò dopo un primo momento di sfiducia alla fine Arnie si avvicinò. La ragazza lo iniziò ad accarezzare e gli diede un po’ di cibo che aveva nella borsa, lui stava lì buono buono. Aveva solo bisogno di qualcuno che gli desse un po’ di ... Leggi la notizia su bigodino

