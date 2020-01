A Minori la levata del Bambinello (VIDEO) (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Minori (Sa) – Questa sera, domenica 12 gennaio, alle ore 18, a Minori, in costiera amalfitana si terrà presso la Basilica di Santa Trofimena la S. Messa e la levata del Bambinello. Alle ore 19.00, presso la Località Grotte, ci sarà l’ultima possibilità di ammirare dal vivo l’artistico presepe realizzato dall’associazione Ora et Labora e associate Pink in White, contestualizzato sul paesaggio, le consuetudini e le tradizioni religiose e popolari della Costa D’Amalfi. Nel VIDEO le immagini del presepe artistico. La manualità di tanti giovani che da anni realizzano con passione e fede una vera e propria opera d’arte che coinvolge tutti in una riflessione su quanto è importante difendere e preservare il grande patrimonio immateriale di cui è ricco il nostro territorio. In una nota stampa, il sindaco di Minori, Andrea Reale, invita a “condividere un ... Leggi la notizia su anteprima24

