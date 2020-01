Slopestyle, Hendrickson e Ledeux vincono in Coppa del Mondo a Font Romeu (Di sabato 11 gennaio 2020) A Font Romeu (Francia) si è disputata la prima tappa della Coppa del Mondo 2020 di Slopestyle, disciplina dello sci freestyle. Il canadese Mark Hendrickson ha vinto la gara maschile col punteggio di 86.30, il classe 1998 è riuscito a battere lo svedese Jesper Tjader di 60 centesimi mentre il podio è completato dallo statunitense Cody Laplante (83.45) che è riuscito a precedere lo svizzero Andri Ragettli, grande favorito della vigilia che non è andato oltre il quarto posto (82.20). Hendrickson non aveva mai vinto nel massimo circuito itinerante, era già stato primo in due qualifiche ma poi aveva sempre fallito l’appuntamento col successo. Al femminile festeggia invece la francese Tess Ledeux, classe 2001 che ottiene 81.25 e surclassa abbondantemente le svizzere Giulia Tanno (78.70) e Sarah Hoefflin (74.95). La Campionessa del Mondo 2017 torna a vincere dopo un anno (a Canyons nel ... Leggi la notizia su oasport

