Riki spiazza tutti: “Spoiler” prima di Sanremo, l’annuncio pubblico (Di sabato 11 gennaio 2020) Sanremo 2020, Riki lancia delle anticipazioni importanti prima di calcare il palco dell’Ariston Riccardo Marcuzzo non sta più nella pelle… vorrebbe far ascoltare a tutti i suoi fan (e anche a quelli che non lo conoscono) il suo pezzo scelto per Sanremo, ma ovviamente non può, e dovrà attendere più o meno un mese prima … L'articolo Riki spiazza tutti: “Spoiler” prima di Sanremo, l’annuncio pubblico proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

Riki spiazza Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Riki spiazza