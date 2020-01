Dramma durante il turno di notte a Pallanzeno, operaio 26enne muore in incidente in fabbrica (Di sabato 11 gennaio 2020) Un giovane operaio di 26 anni ha perso la vita a seguito di un grave incidente avvenuto durante il suo turno di lavoro notturno in fabbrica. Il Dramma nella ditta Travi e Profilati di Pallanzeno, una azienda che si occupa della produzione di acciaio nel nord del Piemonte. Inutili per la vittima i soccorsi da parte del personale medico del 118. Leggi la notizia su fanpage

