Caronno, nasce la scuola media a indirizzo musicale (Di sabato 11 gennaio 2020) Sarà una scuola con indirizzo musicale il plesso delle medie Alcide De Gasperi di Caronno Pertusella. Una decisione presa dai vertici scolastici, Collegio docenti e Consiglio d’istituto, per venire incontro a un’esigenza: sempre più ragazzi manifestano la volontà di studiare musica, prospettando nel proprio futuro il conservatorio. Per questo si è registrato un calo di iscrizioni, cui adesso si vuole porre rimedio istituendo alcune sezioni dove sarà più marcato lo studio della musica. Una scelta decisamente innovativa, che comporterà l’ingaggio di insegnanti di musica che presteranno servizio a Caronno. “Siamo lieti di poter vantare un indirizzo di questo tipo nella scuola nell’obbligo – rimarca l’assessore alla Pubblica istruzione Morena Barletta – certi che sia di prestigio non solo per l’istituto De Gasperi, ma per l’intero territorio”. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

