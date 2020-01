Pakistan, esplode bomba in una moschea: 13 morti, tra cui un alto ufficiale di polizia (Di venerdì 10 gennaio 2020) esplode una bomba nella moschea di Quatta, in Pakistan: almeno 13 persone sono rimaste uccise, tra cui un alto ufficiale di polizia, e altre 19 sono ferite. L’esplosione è avvenuta alla fine della preghiera serale: sono in corso le indagini, ma nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell’attacco. Le vittime sono subito state trasferite all’ospedale locale. A Quetta si verificano regolarmente episodi analoghi: il 7 gennaio almeno due persone sono state e altre 14 sono rimaste ferite a causa di un ordigno improvvisato, lanciato contro un veicolo militare. L'articolo Pakistan, esplode bomba in una moschea: 13 morti, tra cui un alto ufficiale di polizia proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

