Gabriel Garko, la misteriosa scomparsa dai social: ecco dove si nasconde (Di venerdì 10 gennaio 2020) Gabriel Garko sembra essere scomparso dai social. C’è un possibile nesso con la partecipazione a Il cantante mascherato di Milly Carlucci? ecco tutti i dettagli della vicenda. Gabriel Garko scomparso dai social? Gli indizi che infiammano il web Da giorni ormai i fan sono molto preoccupati dalla presunta scomparsa di Gabriel Garko dai social. L’attore, amatissimo da tutto il pubblico italiano, infatti, non pubblica più nulla sui propri profili social da almeno tre settimane. Otre a ciò, ha anche eliminato la maggior parte delle foto e dei post presenti sul suo profilo Instagram, lasciandone visibili soltanto 9. Una scelta che insospettisce non poco i fan e che, secondo alcune notizie che circolano in rete, potrebbe essere legata ad un programma televisivo, Il Cantante Mascherato. ecco i dettagli di questa notizia. Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci: Il ... Leggi la notizia su velvetgossip

