Uomini e Donne registrazione 8 gennaio: segnalazione su Anna, la donna nei guai (Di giovedì 9 gennaio 2020) Nel corso della registrazione dell’8 gennaio di una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne sono accaduti numerosi colpi di scena. Come svelato da Il Vicolo della news, i colpi di scena non sono mancati. Ad animare parecchio le dinamiche del parterre ci ha pensato, ancora una volta, Gianni Sperti, il quale si è scagliato duramente contro Anna Tedesco. La dama attualmente sta conoscendo Marcello, pretendente anche di Gemma e Antonella. L’opinionista, però, ha portato alla luce delle questioni che sembrerebbero oscurare la buona fede della Tedesco. Stando a quanto emerso, sembra che la dama abbia sponsorizzato il negozio del cavaliere sui social. La segnalazione di Gianni su Anna durante la registrazione Purtroppo, sta capitando sempre più spesso di assistere a dei percorsi farlocchi nel talk show di Maria De Filippi. Dalla registrazione di ieri di Uomini e Donne sono ... Leggi la notizia su kontrokultura

