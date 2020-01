Una Vita anticipazioni 13-19 gennaio: Celia preoccupata per Lucia (Di giovedì 9 gennaio 2020) Cosa succederà nella settimana dal 13 al 19 gennaio 2020 in Una Vita? La situazione a casa Alvarez Hermoso sembra ora tranquilla, dopo che Telmo è riuscito a salvare le vite di Celia e Felipe. Non andrà però altrettanto bene a Lolita, che non riesce a liberarsi della pesante presenza di Ceferino, arrivato ad Acacias con l’intenzione di sposarla per non rimanere vittima della maledizione di Cabraigho. Intanto Telmo, di fronte agli ultimi avvenimenti, deciderà di prendersi un po’ di tempo. anticipazioni Una Vita dal 13 al 19 gennaio: la decisione di Telmo Nelle puntate settimanali della seguitissima soap opera in onda su Canale 5, Telmo deciderà di prendersi un po’ di tempo per riflettere su Lucia e soprattutto sui suoi sentimenti. Ora che la Alvarado ha deciso di sposare Samuel, non ha senso continuare a combattere per lei. Il religioso mediterà di lasciare Acacias per non ... Leggi la notizia su kontrokultura

