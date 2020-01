Muore la scrittrice Elizabeth Wurtzel, sfidò il tabù della depressione (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Elizabeth Wurtzel, 52 anni, è morta a New York per un tumore. Negli anni Novanta divenne famosa per “Prozac Nation”, libro memoria che ruppe il tabù sulla depressione e aprì la strada a un nuovo filone narrativo. Una donna ribelle, una vita senza limiti. La scoperta della depressione e l’uso di psicofarmaci, e poi il … L'articolo Muore la scrittrice Elizabeth Wurtzel, sfidò il tabù della depressione proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

