Hammamet: Gianni Amelio presenta il film a Latina (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Gianni Amelio presenterà Hammamet, il suo film su Bettino Craxi al Cinema Oxer di Latina il 12 gennaio: aperta la prevendita dei biglietti. Gianni Amelio presenterà il suo nuovo film, Hammamet a Latina, al Cinema Oxer, domenica 12 gennaio. L'evento è organizzato da Lievito e Cinema Oxer in collaborazione con Associazione Giuseppe De Santis di cui Amelio è presidente e da oggi i biglietti sono in prevendita al Cinema Oxer, in Viale Pierluigi Nervi 124, Palazzo di Vetro. Gianni Amelio torna a Latina dopo la straordinaria doppia proiezione de La tenerezza a Lievito del 2017, e incontrerà il pubblico nel primo fine settimana di programmazione di Hammamet, il nuovo biopic su Bettino Craxi per il quale Pierfrancesco Favino ha abbracciato una trasformazione impressionante. ... Leggi la notizia su movieplayer

