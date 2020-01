Le tensioni in Iran e Libia cambiano le priorità del governo (Di martedì 7 gennaio 2020) I venti di guerra che soffiano dal Medio oriente e dalla Libia spingono il governo di Giuseppe Conte a derubricare le fibrillazioni della maggioranza, suggerendo un rinvio dei vertici politici attesi per il rientro dopo la sospensione natalizia. Il premier è stato impegnato nelle scorse ore nei contatti con i leader europei e mediorientali. Domenica ha sentito il presidente dell'Iraq Barham Salih, assicurandogli l'impegno italiano alla stabilizzazione del suo Paese, Lunedì ha avuto una lunga telefonata con Angela Merkel, con la quale si è condivisa la necessità di uno stretto raccordo europeo sui fronti Iraniano e libico. Salta la missione europea a Tripoli In Libia Italia e Germania ritengono necessario "elevare al massimo la pressione diplomatica per promuovere quella soluzione politica" anche attraverso la programmata conferenza di Berlino. Ma intanto ... Leggi la notizia su agi

Radio1Rai : ??@MarinaSereni a @radioanchio: '#Europa sta facendo di tutto per salvare accordo nucleare e mantenere dialogo, ma d… - Radio1Rai : ??#GenGraziano @ChairmanEUMC a @radioanchio: '#Ue deve parlare senza andare in ordine sparso, è dotata di tutti gli… - fisco24_info : Le tensioni in Iran e Libia cambiano le priorità del governo: I venti di guerra che soffiano dal Medio oriente e da… -