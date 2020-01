Tutto pronto per il Trofeo Shalom: quest’anno il sogno della Nazionale Femminile (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il prossimo 30 maggio partirà il Trofeo Shalom dedicato alla categoria Under 17. Presso il Bar Tabacchi Collarile del Rione Libertà è stata presentata l’iniziativa con un evento legato alla manifestazione calcistica presieduta da Nunzio Raffio, il primo a prendere la parola: “Noi con tenacia promuoviamo questa iniziativa sempre con maggiore ambizione”. Il torneo prossimo sarà composto da 6 squadre, tra le quali sono state già invitate la Nazionale della Lega di Serie D e la Nazionale di Lega Pro. Raffio ha annunciato anche la novità di quest’anno: il Trofeo Femminile e la conferma del “Quadrangolare del Cuore”, finalizzato al ricordo degli amici recentemente scomparsi. Ma non sono mancate anche le provocazioni da parte del presidente: “Vogliamo portare la Nazionale Femminile per il Trofeo ... Leggi la notizia su anteprima24

