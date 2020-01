Calcio, 18a giornata Serie A 2020: Ronaldo fa volare la Juve con una tripletta, valanga Atalanta sul Parma (Di lunedì 6 gennaio 2020) Quattro le partite di Serie A di Calcio che si sono tenute in questo pomeriggio, apre alle 12.30 la sfida tra Bologna e Fiorentina. La Viola trova il vantaggio dopo 27 minuti dal fischio d’inizio. Lo firma Benassi con un fantastico tiro al volo da fuori area. Il Bologna, tuttavia, non demorde e attacca sia a fine primo tempo che durante tutto il secondo, ma non trova mai il pareggio fino al 94esimo quando Orsolini infila Dragowski da Calcio di punizione e firma l’1-1 con cui l’incontro va in archivio. Tutto facile per Juventus e Atalanta che alle 15.00 hanno affrontato, rispettivamente, Cagliari e Parma. I Bianconeri, dopo un primo tempo concluso a reti inviolate, dilagano nel secondo con una tripletta di Cristiano Ronaldo. Il portoghese apre le marcature al 49esimo, poi segna su rigore al 67esimo e, infine, completa l’hat trick all’82esimo dopo un ... Leggi la notizia su oasport

