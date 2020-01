Atalanta-Parma in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni (6 gennaio) (Di lunedì 6 gennaio 2020) Diciassettesima e penultima giornata per il girone di andata della Serie A di calcio 2019-2020. In campo oggi a Bergamo Atalanta e Parma: sfida interessante quella del pomeriggio, con i lombardi che vanno a caccia dell’ennesimo successo per rimanere in scia alla zona Champions League. Tante le assenze invece per i ducali che in trasferta dovranno faticare e non poco con la squadra di Gasperini. Andiamo a scoprire il programma dell’incontro e le probabili formazioni. Con DAZN segui Atalanta-Parma della Serie A TIM in esclusiva IN streaming, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! Il programma della partita: Serie A calcio 2020 Lunedì 6 gennaio 2020 Ore 15.00 Atalanta-Parma DAZN Le probabili formazioni: Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovskyi, Gomez, Ilicic. All. Gasperini Parma (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, ... Leggi la notizia su oasport

