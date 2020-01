Il portiere è pazzo, disimpegno da brividi dell’estremo difensore: la giocata diventa virale [VIDEO] (Di domenica 5 gennaio 2020) Spesso vediamo gol spettacolari o giocate fantasiose degli attaccanti. Stavolta a prendersi la scena è un portiere. E non con un salvataggio, bensì con un disimpegno palla al piede tutto da ammirare. Il protagonista, divenuto idolo del web, è Cristian Parra, estremo difensore dell’Ourense, squadra spagnola di Tercera Division. Nello scontro diretto contro il Compostela (primo, Ourense seconda) terminato 2-2 il portiere si è inventato una giocata che ha fatto venire i brividi ai propri tifosi ma lo ha eletto a beniamino dei social. In basso il VIDEO. La LOCURA del fin de semana Ourense – Compostela de Tercera División Primero contra segundo. 1-2 en el marcador El portero hace estopic.twitter.com/oPI042ITUU — Carrusel Deportivo (@carrusel) January 5, 2020 Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

