C’è Posta Per Te 2020, spettatrice tuona: “Per mio marito è assurdo…” (Di domenica 5 gennaio 2020) C’è Posta Per Te 2020, spettatrice di Maria De Filippi: “Per mio marito è un programma assurdo” Da sabato 11 gennaio 2020 torna C’è Posta Per Te con Maria De Filippi. A ‘La Posta di Alessandro Cecchi Paone’ su Nuovo Tv una spettatrice di C’è Posta Per Te ha scritto che lei e il marito vanno d’accordo su tutto, tranne che sui programmi da seguire in televisione. Lui è un appassionato di talk politici, mentre Fioretta da Catania non li tollera perchè li trova avvilenti. Secondo la donna, C’è Posta Per Te rappresenta i telespettatori, i loro sentimenti, certe dinamiche familiari. Il marito, invece, trova assurdo che la gente discuta degli affari propri davanti a milioni di telespettatori. Alessandro Cecchi Paone ha risposto che c’è chi non può rinunciare al programma di Maria De Filippi, consigliandole una semplice soluzione per ... Leggi la notizia su lanostratv

