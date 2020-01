‘Buco’ nella segreteria comunale di Airola, la soluzione del sindaco Napoletano (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAirola (Bn) – Il Comune di Airola rende noto di come la dottoressa Carla Moscato abbia preso servizio in data 30 Dicembre presso il Comune di Marcianise. Centro di 40.000 abitanti e di fascia superiore, quella di Marcianise rappresenta occasione di crescita professionale per la nostra concittadina. Per quanto riguarda la gestione dell’Ente di Airola – spiegano ancora da Palazzo Montevergine – si tenterà per un lasso di tempo quantificabile indicativamente in 30-45 giorni di percorrere la strada dello scavalco con l’ impiego della stessa dottoressa Moscato per due giorni a settimana ad Airola. Al termine di questa fase si comprenderà – viene ancora chiarito dalla Residenza di paese – se siffatta soluzione potrà divenire duratura oppure se si paleserà da parte degli Enti coinvolti la necessità di dover fruire della ... Leggi la notizia su anteprima24

