Toscana, escursioniste si perdono per la nebbia: soccorse da Sast (Di sabato 4 gennaio 2020) Il Soccorso alpino e speleologico toscano (Sast) è intervenuto ieri sera nei pressi del gruppo del Monte Cavallo per due escursioniste di 25 anni finite fuori sentiero a causa della nebbia e dell’oscurità mentre si trovavano sotto il versante del Monte Cavallo, che si affaccia su Forno (Massa Carrara), sotto la Forcella di Porta. Il Sas di Massa ha allertato i colleghi di Lucca che attraverso il Passo della Focolaccia hanno potuto raggiungere rapidamente la zona. La ricerca, avvenuta in mezzo alla nebbia e sotto una pioggerella fitta, si è conclusa positivamente alle 1,30. Le escursioniste sono state accompagnate a Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e poi riportate a Forno dove avevano parcheggiato l’auto.L'articolo Toscana, escursioniste si perdono per la nebbia: soccorse da Sast Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

Toscana escursioniste Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Toscana escursioniste