Regionali Emilia Romagna, il padre di Lucia Borgonzoni sta con le Sardine (Di sabato 4 gennaio 2020) Regionali Emilia Romagna, il padre di Lucia Borgonzoni, candidata della Lega alla presidenza della regione, sta con le Sardine. Non è una semplice presa di posizione o una dichiarazione quella di Giambattista Borgonzoni, genitore della Lucia aspirante governatrice Emiliana. Borgonzoni ha infatti incontrato Mattia Santori, tra i leader del movimento delle Sardine nato proprio in Emilia-Romagna, a Bologna. Ai più attenti non è sfuggita la foto pubblicata dal padre della Borgonzoni sul suo profilo Facebook, in compagnia di Santori e di un altro leader della Bologna “resistente”, Roberto Morgantini, fondatore delle Cucine popolari. Il padre di Lucia Borgonzoni: «Mattia Santori ragazzo in gamba» Lo scatto di Borgonzoni padre con Santori e Morgantini non è una foto estemporanea. Il padre di Lucia Borgonzoni ha invitato il leader delle Sardine e la mente di Cucine popolari per uno ... Leggi la notizia su urbanpost

