M5s, nervi tesi dopo gli ultimi addi al Movimento. Dal blog i grillini minimizzano: «Nessun allarme, sono meno del 6%» (Di sabato 4 gennaio 2020) «Leggiamo che i giornali ancora una volta danno per morto il Movimento 5 Stelle. È una loro, legittima, speranza, ma se questa speranza provano a farla avverare usando argomentazioni false, è bene che si smentiscano alcune sciocchezze». Il post, pubblicato sul blog delle Stelle, fa riferimento all’esodo – neanche massiccio, ma comunque significativo – di 20 parlamentari pentastellati passati al Gruppo Misto o ad altri partiti. Ma i Cinque Stelle non ci stanno e dicono: «A leggere i giornali, dal gruppo parlamentare del Movimento se ne stanno andando tutti. Per alcuni giornali questo esodo epocale si sarebbe ufficialmente verificato ieri». Il fronte a Cinque Stelle cerca di mettere una toppa sciorinando dati qui e là, mettendo nero su bianco il numero di parlamentari eletti nel 2018 – 338 all’appello – in rapporto con quelli fuggiti nel ... Leggi la notizia su open.online

