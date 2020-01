Giulia De Lellis, dopo il furto la positività: l’augurio per il 2020 (Di sabato 4 gennaio 2020) Giulia De Lellis, dopo il furto la positività: il messaggio per il 2020 Il periodo festivo per Giulia De Lellis non è andato come sicuramente sperava. A Natale, infatti, l’influencer di Pomezia ha subito un furto pesantissimo. A raccontare la triste vicenda è stata lei stessa tramite il suo profilo social dove, inoltre, ha rivelato … L'articolo Giulia De Lellis, dopo il furto la positività: l’augurio per il 2020 proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

AtomicaCola : allora ho bloccato tutte le influencer a partire da giulia da lellis a camihawke, basta con questa gente disoccupat… - MCarabbaggio : “D’ora in poi eviterò di condividere dove mi trovo, quando mi sposto da una parte all’altra. Bisogna assolutamente… - mignoloeprof : Se ridete siete cattivi. -