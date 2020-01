Rc Auto, a sorpresa gli automobilisti campani si scoprono virtuosi (Di venerdì 3 gennaio 2020) A sorpresa gli Automobilisti campani si scoprono virtuosi. Secondo Facile.it nel 2020 solo il 2,53% di loro, contro una media nazionale del 3,76%, cambierà classe di merito della Rc Auto in seguito alla denuncia di un sinistro. Il nuovo anno si apre con una brutta notizia per quasi 1,2 milioni di italiani; tanti sono gli Automobilisti che, secondo l’osservatorio Rc Auto di Facile.it, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2019 dovranno fare i conti con un peggioramento della propria classe di merito e, di conseguenza, un premio RC Auto più caro rispetto a quello pagato l’anno prima. In termini percentuali si tratta del 3,76% del campione analizzato (circa 510.000 preventivi di rinnovo RC Auto raccolti a dicembre 2019 tramite le pagine di Facile.it); valore in calo, seppur di poco, rispetto allo scorso anno, quando ad aver denunciato sinistri con colpa erano stati il 3,83% ... Leggi la notizia su ildenaro

Grande sorpresa tra i passeggeri - ragazza Auto rizzata dalla compagnia a viaggiare accompagnata dal suo pony : I passeggeri del volo dell’American Airlines che era partito da Chicago con destinazione Omaha sono rimasi allibiti quando hanno visto una passeggera viaggiare in compagnia di un pony in carne e ossa. La donna si chiama Abrea Hensley e da anni soffre di depressione e per questo motivo non vuole separarsi dal suo pony . In cura la ragazza ha soventi attacco di panico che sono attutiti proprio dalla presenza del suo amico separabili, il ...

Veronica - sorpresa dall' Auto psia a Brescia. «La ragazza non è morta per la meningite» : «Non è stata meningite, ma una infezione generalizzata fulminante non prevedibile. Il liquor era pulito e le meningi intatte. Il batterio all'origine di questa infezione è il...

In Auto o in bus? No. A sorpresa - gli italiani ascoltano podcast in casa : In numero di ascoltatori di serie audio è aumentato del 16% nel 2019: ad appassionarsi a questo mezzo di comunicazione sono soprattutto gli under 35. Ecco quali sono le categorie che permettono di guadagnare con i podcast

BagueraDaniela : Un'ora in macchina con i miei 'bimbi' (16 e 24 anni). Contravvenendo a regole auto-imposte, ho accennato ad argomen… - NewSicilia : Uno spettacolo improvviso e inconsueto per la cittadinanza. #Siracusa #Grandine #maltempo #Newsicilia - RobertaPaliotti : @jacopogiliberto Ho auto in noleggio a lungo termine da 30 mesi ormai. All’atto della scelta (fatta come singolo, n… -