Poste Italiane regala iPhone 11 Pro Max? Attenti alla truffa Facebook (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ma davvero Poste Italiane sta regalando un iPhone 11 Pro Max, dunque il melafonino di punta del 2019, attraverso un concorso ufficiale sponsorizzato via Facebook? Un post presente sul social sta letteratamente mietendo vittime in questi giorni di feste e proprio per questo motivo va chiarito subito che proprio le Poste non c'entrano nulla in realtà e quanto proposto è in realtà un tentativo di truffa. L'annuncio del presunto concorso di Poste Italiane in cui si mette in palio proprio un iPhone 11 Pro Max ha le sembianza di quello presente in foto, in apertura articolo. I più Attenti potrebbero subito notare l'anomalo profilo che ha pubblicato l'annuncio, appunto Poste/Italiane scritto con uno "slash" di troppo tra le due parole. Per il resto tuttavia, l'inganno è ben costruito con un logo che eguaglia in tutto e per tutto quello originale e una nota che invoglia tutti i clienti a ... Leggi la notizia su optimaitalia

