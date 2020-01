Ma dov’è finito Di Maio? (A Madrid con la fidanzata) (Di venerdì 3 gennaio 2020) Dopo l’omicidio di Soleimani e la manifestazione di piazza a Teheran contro gli americani molti politici italiani ci tenevano tantissimo a farci sapere cosa pensavano al riguardo. Alessandro Di Battista, ad esempio, è andato all’attacco del raid degli americani evitando di menzionare i bei tempi in cui diceva che il tizio che l’ha ordinato (un certo Donald Trump) era il miglior presidente americano in politica estera, altro che quel golpista di Obama. Matteo Salvini invece si è schierato anima e còre con The Donald dando un perfetto esempio di sovranismo alle vongole che ha fatto infuriare i fans, mentre Giorgia Meloni se ne è uscita con una dichiarazione di perfetto equilibrismo politico riuscendo nel capolavoro di scrivere uno status senza nominare mai Soleimani. In tutto ciò sono in molti a chiedersi dove sia finito Luigi Di Maio. La risposta è in questo tweet e in ... Leggi la notizia su nextquotidiano

giu_alessi : RT @neXtquotidiano: Ma dov'è finito #DiMaio? (A Madrid con la fidanzata) #Soleimani - Monica79811279 : RT @CianPdc: Ecco dov'è finito il Ministro degli Esteri italiano Luigi #DiMaio. #Soleimani #Trump #WWIII - neXtquotidiano : RT @CianPdc: Ecco dov'è finito il Ministro degli Esteri italiano Luigi #DiMaio. #Soleimani #Trump #WWIII -