Espositore del Comune di Sassuolo usato dal PD per la campagna elettorale in Emilia Romagna? Si, è successo (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il 2 gennaio 2020 la candidata Presidente dell’Emilia Romagna, Lucia Borgonzoni, accusa il Partito Democratico di Sassuolo di aver «fregato» un cartello stradale del Comune per fare campagna elettorale a Bonaccini. Il tweet di Borgonzoni con le foto della sede del PD di Sassuolo e l’Espositore comunale. Per il timore di un fake, un utente pone dei dubbi sulla foto: «@DavidPuente buonasera. Posso proporre questa immagine? Secondo me un fake. I contorni del segnale sono sfocati, come il “risvolto” del foglio incollato. Grazie.». L’origine della foto Il 2 gennaio 2020 mattina Davide Capezzera, consigliere comunale di Forza Italia a Sassuolo, pubblica in un post Facebook la foto della vetrina della sede del Partito Democratico della sua città. Al suo interno un Espositore con un cartello a favore della campagna elettorale di Bonaccini che copre ... Leggi la notizia su open.online

