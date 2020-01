Serie C, il pauroso allarme di Ghirelli: “Nel 2020 dobbiamo capire se saremo sostenibili, ma non c’è tempo…” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il presidente della Serie C, Francesco Ghirelli, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Tra i temi affrontati, ovviamente, quelli relativi allo sciopero delle scorse settimane. Nel parlarne, però, il numero uno della Lega Pro ha lanciato un pauroso allarme. “Siamo dirigenti dotati di responsabilità – ha detto – Il problema è che non c’è molto tempo: nel 2020 dobbiamo capire se saremo economicamente sostenibili, se questa esperienza calcistica italiana situata nella faglia tra professionismo e sociale, tra azienda e presidio territoriale ha un futuro”.L'articolo Serie C, il pauroso allarme di Ghirelli: “Nel 2020 dobbiamo capire se saremo sostenibili, ma non c’è tempo…” CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

