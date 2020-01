Salvini (che paragonò Boldrini a una bambola gonfiabile) dà lezioni di rispetto per le donne al Papa (Di venerdì 3 gennaio 2020) Matteo Salvini, quello che ha paragonato Laura Boldrini a una bambola gonfiabile e messo alla gogna mediatica la "sbruffoncella" Carola Rackete, chiama in causa il rispetto per le donne mentre si difende dalle critiche che lo hanno investito dopo aver pubblicato una parodia su Papa Francesco e lo schiaffetto alla mano della fedele che lo aveva strattonato. Leggi la notizia su fanpage

